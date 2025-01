Viuda de Omar Geles tuvo que ir al psiquiatra tras la muerte del cantante: Se ayudó con pastillas

Una de las muertes más dolorosas que dejó el 2024 fue la del cantante vallenato Omar Geles , quien falleció el 21 de mayo mientras practicaba ejercicio. A pesar de que fue trasladado de inmediato a la Clínica Erasmo, el artista llegó sin signos vitales.

Casi un año después de la dolorosa noticia, Maren García, viuda de Geles, se pronunció sobre el tema a través de una dinámica de 'Preguntas y Respuestas' en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de un millón de seguidores.

Así vivió Maren García el duelo por la muerte de Omar Geles

García aseguró que los primeros meses fueron muy complicados no solo porque tuvo que aprender a vivir sin su presencia en la casa, sino también porque los pensamientos la atacaban en la noche, impidiendo de esta manera que pudiera conciliar el sueño.

"No daba para dormir si no era con pastillas. Luego, como ya me estaba colocando como que muy adicta a las pastillas porque estaba tomando demasiado, tuve cita con mi psiquiatra", explicó.

De acuerdo con lo expuesto en la mencionada red social, el especialista le recetó iniciar con un tratamiento, que afortunadamente concluyó hace aproximadamente dos o tres meses.

"También creo que buscar de Dios fue lo que me ayudó a perder ese susto que tenía, porque yo soy demasiado miedosa (...) Ya por lo menos puedo bajar sin que me dé temor, antes no podía hacerlo. Yo duermo todavía con mi hermana, acompañada, no doy para dormir sola, y todavía duermo con el foco prendido de mi cuarto y de mi baño", finalizó.

Por último, posteó unas fotografías inéditas de su difunto esposo compartiendo con sus hijos, recordando de esta forma lo unida que era su familia y el gran impacto que dejó Omar en los pequeños, que hasta el sol de hoy siguen recibiendo mensajes de apoyo por parte de los admiradores del intérprete de temas como 'Los caminos de la vida', 'No voy a llorar', 'Novio cruzados' y 'Después de tantos años'.