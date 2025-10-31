En vivo
Desafío Siglo XXI

Mencho mostró en el ‘Desafío’ una foto de cuando conoció a James Rodríguez

Tras ganar el Desafío de Sentencia y Bienestar, la medallista olímpica Mencho sorprendió al mostrar imágenes inéditas de su vida personal, incluida una con el futbolista James Rodríguez.

