Mencho mostró en el ‘Desafío’ una foto de cuando conoció a James Rodríguez

Después del Desafío de Sentencia y Bienestar en el Box Amarillo, una prueba exigente que requirió comunicación, trabajo en equipo y precisión, el equipo Gamma se llevó la victoria. Como parte de la recompensa, los participantes recibieron la visita de Mafe Aristizábal, quien los invitó a revisar las redes sociales de uno de sus compañeros.

La elegida fue Mencho, quien compartió con sus compañeros y todos los colombianos algunas de las fotos más significativas de su cuenta oficial de Instagram. La atleta aseguró que la imagen que más la representaba y la llenaba de orgullo era una junto a su hija.



Mencho, del Desafío, conoció a James Rodríguez

Posteriormente, mostró una foto de su primera competencia en CrossFit y contó que lo máximo que ha levantado son 135 kilogramos, mientras que su peso actual es de 64 kg. Más adelante, sorprendió al mostrar una fotografía en la que aparece junto a James Rodríguez, tomada en Bogotá, aunque no reveló mayores detalles sobre ese encuentro.

La medallista olímpica se mostró muy orgullosa de su familia y expresó con emoción el amor que siente por su esposo.

El esposo de Mencho del ‘Desafío’

La pesista de 37 años, originaria de Santa Marta, está casada con Edinson Angulo, más conocido en el mundo del Desafío como Shang. El atleta participó en la temporada Súper Humanos 2016, la misma en la que ganó Ángel Arregocés.



Aunque fue seleccionado entre miles de colombianos, Shang se despidió en la primera etapa de la competencia, en la que dos integrantes de cada región debían abandonar el formato. Sin embargo, sigue siendo recordado por muchos seguidores del programa.

