“Tiene la guerra declarada”: Zambrano advierte al hombre al que enfrentará en el Box Negro

En este capítulo 85 del Desafío Siglo XXI, los participantes se despertaron con la mejor actitud para continuar en competencia. Todos quieren llegar a la siguiente etapa, por lo cual, la darán toda en la pista.

Qué dijo Zambrano en el 'Desafío' sobre el Box Negro

Ahora bien, en esta oportunidad, cuando Andrea Serna llamó a los desafiantes, lo primero que hizo fue preguntarle a Zambrano que Gio, de Gamma, le puso. A lo que él responde con firmeza, que se veía hasta lindo con esa prenda y que lo afronta de la mejor manera.



“Esta etapa para mí sería la más importante, no le tengo miedo al chaleco ni al Box Negro. Lo que le puedo decir a los de Gamma, es que se tiene que parar duro la persona que vaya conmigo al Box Negro. Tiene la guerra declarada ahora mismo y tengo una sola persona que va a pasar derecho. Que gane el mejor, pero eso sí, va a ser una espinita en el zapato”, explicó.

Posteriormente, le preguntan si existe algún competidor con el que le pensaría que la pista no estaría fácil. A lo que zambrano dice que Rata, que lo admira mucho, porque es una persona muy ágil y considera que solo con él viviría un momento de tensión. Y que a lo largo del programa ha demostrado ser capaz para muchas pruebas.

Después de esto, Andrea Serna informó que este viernes se entregaba el último chaleco para una mujer. Por lo cual, entre todos los equipos afirmaron que no quieren irse y que lucharán para proteger a las niñas que aún no tienen la temida prenda roja.

¿Quién ganará? No te puedes desconectar ni un segundo de este capítulo del Desafío Siglo XXI, en donde los equipos están firmes a entregar cuerpo y alma en La Ciudad de las Cajas.

