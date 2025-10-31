En vivo
LA INFLUENCER

Desafío Siglo XXI

“Tiene la guerra declarada”: Zambrano advierte al hombre al que enfrentará en el Box Negro

Cuando Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, llama a todos los participantes, le pregunta a Zambrano por el tema del chaleco y él deja claro que está lindo para la Muerte.

