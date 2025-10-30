Manuela señala que Mencho va en coche en el 'Desafío': “tiene muy buena suerte”

Manuela, la paisa de 24 años que hizo parte de los equipos Alpha y Omega en el Desafío Siglo XXI y que perdió en la prueba de Capitanas, lo que provocó la caída de la casa morada, asumió el reto de enfrentar las Preguntas a Muerte y respondió sin filtros a las inquietudes de los televidentes.

En este espacio recordó su relación con Eleazar, quien fue su capitán en Alpha, y aceptó que sí le tuvo rabia durante dos ciclos:

“Él vivía muy pendiente… imaginen si uno se desespera con la mamá, el tío o el hermano, ahora con una persona que apenas estás conociendo. Yo fui un poquito reactiva”, confesó entre risas.



Qué dijo Manuela de Mencho en el Desafío

Al ser consultada sobre quién considera que “va en coche” dentro del Desafío, Manuela señaló a Mencho, la medallista olímpica de Gamma, quien ha sido protagonista de varios momentos llamativos en el programa:

“No sé si la palabra sea coche, porque ella sí ha ido a Muertes… pero siento que en las competencias no ha sido la de mayor rendimiento. Sin embargo, se ha salvado, entonces sí… tiene muy buena suerte”.

Cuando le preguntaron a qué mujer sacaría para ocupar su lugar, no dudó en responder: “No es nada personal, pero haciendo un paneo general de todas las niñas, sería ella.”Por otra parte, se refirió a las declaraciones de Leo sobre la supuesta “crueldad” de Eleazar y defendió a su excompañero:

“No estoy de acuerdo. La palabra no es cruel. A veces Leo usaba las palabras incorrectas. Yo sí confirmé que diferí en muchas cosas con Eleazar en la convivencia, pero incluso lo hablamos. Él no es una mala persona, simplemente tuvo actitudes que no me gustaron en su momento."

Finalmente, reiteró que durante dos ciclos sintió rabia hacia él, pero que aprendió a manejar sus emociones y quedarse con lo positivo de la experiencia.

