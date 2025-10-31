La promesa que hizo Tina con Leo si llegan a ganar el ‘Desafío’; al principio él no quería

En el capítulo 85 del Desafío Siglo XXI, los dos equipos en competencia, Gamma y Omega, se enfrentaron en el Box Amarillo para disputar el bienestar en las casas, pues ninguno se había ido a Playa Baja. Sin embargo, lo que más llamó la atención al inicio del episodio fue una particular promesa entre Tina y Leo.

Tras la llamada de Andrea Serna, en la que Zambrano declaró la guerra a su próximo rival del Box Negro, Tina habló con Leo e hizo una propuesta que lo tomó por sorpresa.

“Si tú ganas el Desafío, me das 100 millones de pesos, y si yo gano, te los doy a ti”, le dijo la modelo y abogada, recordándole que el premio final son 1.200 millones.

Leo consideró que era una suma muy alta y se mostró dudoso, pero finalmente aceptó el trato y sellaron su promesa. De esta forma, ambos se comprometieron con un pacto que quedó en la memoria de los televidentes. Tina y Leo eran, además, los únicos sobrevivientes de lo que alguna vez fue el equipo Alpha.



Tina y Leo, del Desafío, se besaron

En el capítulo 84, Tina había apostado un millón de pesos con Leo para darse un beso, argumentando que quería practicar para su carrera como actriz. Sus compañeros crearon una escena en la que la melliza interpretaba un papel de película y debía besarse con él durante al menos cinco segundos.

Cuando juntaron sus labios, todos quedaron sorprendidos, pero Tina se apartó rápidamente y se levantó de la silla. De inmediato, sus compañeros le dijeron que no valía, pues no había cumplido con el tiempo acordado, por lo que la animaron a repetir la escena entre risas y bromas.

