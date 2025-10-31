En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / La promesa que hizo Tina con Leo si llegan a ganar el ‘Desafío’; al principio él no quería

La promesa que hizo Tina con Leo si llegan a ganar el ‘Desafío’; al principio él no quería

Antes de que sus compañeros se fueran al Box Amarillo, Tina se sentó con Leo y le propuso apostar $100 millones si alguno de los dos resulta ganador del Desafío Siglo XXI.

