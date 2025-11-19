En vivo
La Reina del Flow
La Influencer

Maritza sale de la cárcel, se reencuentra con su papá y se entera de que Castor fue atropellado

Sus amigos van a la cárcel a recibir a Maritza, y ella pregunta por él, ahí le confiesan lo que ocurrió con su hermano Castor. Todos se van al hospital para ver cómo está y se reencuentra con Nibardo.

