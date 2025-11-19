Actualizado: 19 de nov, 2025
Caracol TV La Influencer Maritza sale de la cárcel, se reencuentra con su papá y se entera de que Castor fue atropellado
Cuando Maritza llega al hospital, Nibardo no puede creer que por fin salió su hija de la cárcel y entre los dos lloran por aquel momento tan complejo que están viviendo por Castor.
