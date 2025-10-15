En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Semifinal Colombia vs. Argentina Sub-20: qué pasará con el Desafío HOY por el partido

Semifinal Colombia vs. Argentina Sub-20: qué pasará con el Desafío HOY por el partido

Caracol Televisión le demuestra su apoyo una vez más a la Selección Colombia Sub 20 en su camino por conquistar el Mundial de Chile, esta vez en la Semifinal que jugará contra Argentina.

Publicidad

Publicidad

Publicidad