Semifinal Colombia vs. Argentina Sub-20: qué pasará con el Desafío HOY por el partido

Caracol Televisión se une a la fiebre del fútbol de nuevo este 15 de octubre para apoyar a la Selección Colombia Sub 20 que se enfrentará a Argentina en la Semifinal del Mundial de Chile 2025. La transmisión de este encuentro deportivo supone varios cambios en la parrilla de programación, más específicamente en las novelas turcas de la tarde.

A qué hora es el partido de Colombia VS. Argentina Sub 20 este 15 de octubre

El partido está programado para las 5:30 p.m. (hora Colombia), por lo que 'Tormenta de Pasiones' será transmitido en su horario habitual, mientras que 'Hilos de Vida' será emitido únicamente media hora, es decir de 5:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. para dar inicio a la jornada de balompié. La previa y el partido iniciará a las 5:30 p.m. y está programado hasta las 8:00 p.m.



¿Este 15 de octubre habrá 'Desafío'?

Sí, este 15 de octubre sí habrá 'Desafío del Siglo XXI'; sin embargo, el inicio del programa dependerá de cómo se desarrolle la jornada deportiva, pues al ser una Semifinal, los jugadores tendrán que someterse a tiempo extra de partido y penaltis en caso de resultar empatados durante las primeras etapas del enfrentamiento, lo que supondría cambios en la parrilla del prime time de Caracol Televisión.

En este caso, según la rejilla también se transmitirá con normalidad 'La Influencer', 'La Reina del Flow' y 'Noticias Caracol' última edición; no obstante, esto podría cambiar también de acuerdo a como se desarrolle la actividad.



En qué va el 'Desafío del Siglo XXI'

El pasado 14 de octubre se llevó a cabo una nueva eliminación en La Ciudad de las Cajas que dejó por fuera a Camilo y Grecia, de Gamma. Esto significó también la salida oficial de Cris y Miryan del exitoso formato. Mencho, por su parte, reveló que era La Elegida del ciclo y que su tarea secreta era enojarse con el equipo rival cuando festejara una victoria y después de la prueba decirle a Andrea por qué la molestia, noticia que generó todo tipo de reacciones, especialmente entre los integrantes de Omega que ya sospechaban de esta situación.

