Yina Calderón besó a una mujer: El Fisgón la pilló bajo los efectos del alcohol

La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón volvió a ser noticia tras asistir al concierto del cantante Luis Alfonso, realizado el pasado sábado 4 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. Durante el evento, la exprotagonista de novela fue captada por las cámaras de El Fisgón, del programa La Red, aparentemente bajo los efectos del alcohol, pese a que en una reciente entrevista con el mismo medio había asegurado tener mayor control sobre su consumo.

Mira también: Miryan, del Desafío, habla de su embarazo en plena adolescencia: resumen La Red



“Las putifiestas siento que hacen parte de mi vida porque a mí me gusta tomar. Ahorita lo controlo demasiado porque ya estoy en otras cosas”, había afirmado Calderón días antes, asegurando que había cambiado su estilo de vida y que actualmente se enfocaba más en sus negocios y proyectos personales. Sin embargo, las imágenes del concierto muestran una escena distinta.

En el video, difundido por La Red, se observa a Yina Calderón tambaleándose mientras intenta mantener el equilibrio entre la multitud. En un momento, pierde la estabilidad y cae al suelo, por lo que un hombre que la acompañaba intenta ayudarla a ponerse de pie. Pese a sus esfuerzos, ella no accede a levantarse y, en medio de la situación, decide besar a una amiga que estaba con ella, un gesto que también quedó registrado por las cámaras y que generó diferentes reacciones entre sus acompañantes.

Mira también: Cantante aseguró que estuvo con Nataly Umaña mientras seguía casada: "Sentí como una traición"



Los asistentes al evento comentaron que, a pesar del incidente, Yina parecía disfrutar del concierto del artista popular, quien reunió a miles de fanáticos en el emblemático estadio capitalino. El show de Luis Alfonso fue uno de los más esperados del año, aunque su realización estuvo en duda hasta último momento debido a una revisión de permisos y condiciones de seguridad.

Publicidad

La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá confirmó que, tras una inspección detallada, el evento cumplía con los requisitos legales y técnicos exigidos por la normatividad vigente, lo que permitió que el concierto se desarrollara sin contratiempos.

Mira también: Qué pasó con la fortuna de Mauricio Leal y por qué ningún familiar ha recibido bienes

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

