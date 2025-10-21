La IA mostró cómo se vería Rata, del 'Desafío', con todas las cirugías que le recomendaron en Omega

El excapitán de Gamma se convirtió en uno de los protagonistas del capítulo del programa emitido el pasado 20 de octubre debido a que recibió algunas recomendaciones por parte de sus compañeros, más específicamente de Tina y Leo, para lucir mucho más apuesto, por lo que él puso atención a cómo podría mejorar su aspecto físico.

Mira también: Qué le pasó a Tina en la prueba del 'Desafío': Manuela, Katiuska y Rata se desesperaron



Mira el video a partir del minuto 1:00

La primera en dar su opinión fue la melliza de Dani, quien mencionó: "Yo de ti solo me haría dos cosas. El diseño, indiscutiblemente, quedas wow. Un diseño de sonrisa". Antes de que pudiera continuar con su comentario, fue interrumpida por el modelo de Internet, quien aprovechó para mencionar que si estuviese en su lugar también se haría dos pequeñas cirugías estéticas: "La nariz y se pega las orejas, hermanito, y usted ya queda melo".

Posteriormente, Leo se apresuró a simular los retoques con sus propias manos, por lo que los demás integrantes de la casa aprobaron los ajustes. De hecho, Katiuska también hizo parte de la conversación, afirmando de manera jocosa que también podría probar con una mandíbula en forma de diamante para que le dé unos rasgos mucho más masculino a su rostro.



Mira también: Katiuska se va de judas con Rata para salvar a Zambrano y a Juan del chaleco

Publicidad

Entre risas, los Súper Humanos aseguraron que quizás de esta forma podría enamorar mucho más a Deisy, quien salió de la competencia luego de quedar oficialmente eliminada en el Desafío a Muerte. Aunque ya no tiene una relación estrecha con el participante debido a su ausencia de La Ciudad de las Cajas, la joven mencionó en exclusiva para las redes de Caracol Televisión que desea esperar a que él salga del programa para darse una oportunidad en el amor y determinar si son compatibles.

Por su parte, la cuenta de Instagram del Desafío mostró, por medio de Inteligencia Artificial, cómo se vería el joven si accede a a realizarse procedimientos como la rinoplastia y también la otoplastia.

Publicidad

Mira también: Deisy negó que le gustaba Rata en el 'Desafío' por estrategia: "Hacían comentarios despectivos"

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.