Katiuska se va de judas con Rata para salvar a Zambrano y a Juan del chaleco

Esta noche se conoció que Camilo, de Gamma, es el más reciente eliminado del Desafío Siglo XXI. Más de uno quedó impactado con su salida y a raíz de esto, Katiuska se le acercó a Juan para pedirle un favor.

Mira también: Valentina nota el complot que tiene Juan con Katiuska en el 'Desafío': "Qué brujería tiene"



Qué le dijo Katiuska a Juan sobre Zambrano

"Si algo, en algún momento ganan ustedes muchas, el último chaleco que sea para Zambrano. O sea, así se lo tengan que poner primero a Rata. Yo necesito que él siga confiando plenamente en mí para yo poder cuidarte", afirmó. Él solo afirmó que así lo hará para llegar juntos a la final.



Precisamente, en el Desafío a Muerte, que se desarrolló en el Box Negro, dos participantes muy unidos, Camilo y Potro, tenían que enfrentarse y uno de ellos le tuvo que decir adiós a este sueño en La Ciudad de las Cajas.

Primero, Gio logró quedarse con la victoria. Llegó primero a la meta y logró poner la rueda de peso antes que los demás competidores. Algunos de Omega celebraron este hecho, mientras los demás, se quedaron atentos para saber qué iba a pasar con los otros dos, que aún no habían asegurado su cupo en el juego.



Qué hizo Katiuska con eliminación de Camilo

Cuando se supo quién abandonaría el Desafío, por parte de los hombres, en Gamma se abrazaron, mientras tanto, Katiuska no podía levantar la mirada sabiendo que se fue un amigo que estuvo con ella en Omega y que además recientemente quedó eliminada Miryan, quien consideró como su hermana.

Mira también: Mamá de Manuela no se guardó nada sobre Katiuska y calificó a miembros de Omega como "súbditos"



No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.