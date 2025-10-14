En vivo
Desafío Siglo XXI

Katiuska se va de judas con Rata para salvar a Zambrano y a Juan del chaleco

Cuando Katiuska se entera de que Camilo quedó eliminado del Desafío, se le acerca a Juan para decirle que prefiere ponerle el chaleco a Rata antes que a Zambrano para salvarlo a él.

