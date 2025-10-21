Qué hicieron Zambrano y Katiuska en la Suite de ditu, ¿del odio al amor solo hay un paso?

Mafe Aristizábal, anfitriona del reality de los colombianos, se llevó una gran sorpresa al enterarse que la capitana de Omega repetiría Suite ditu, pero que esta vez iría con Zambrano. En varias oportunidades los Súper Humanos han confesado que salieron en términos románticos antes de estar en La Ciudad de las Cajas; sin embargo, también han dado a conocer que decidieron separar sus caminos.

Qué hicieron Zambrano y Katiuska en la Suite ditu del 'Desafío'

Los participantes tuvieron la oportunidad de comer varios snacks y conversar sobre qué está pasando en la competencia y cuál es la estrategia que deberán implementar para que Omega se siga fortaleciendo en el terreno de juego hasta llegar a una instancia avanzada del juego. Durante la charla salió a colación Yudisa, quien ha sorprendido a varios participantes al asumir el liderazgo de la casa Gamma.



"Vio la oportunidad de sacarme del juego y ella sabe que soy como una ficha importante que mal que bien, si ella está en la final conmigo cualquiera de las dos podría ganar y ella prefiere enfrentarse con una... Sin desmeritar a nadie, con una Tina, una Valentina y yo me imagino que fue por eso que lo hizo", comentó la líder, refiriéndose al más reciente Chaleco de Sentencia que recibió.



Zambrano, por su parte, se puso de su lado y aseguró que no le había gustado ese gesto, por lo que le dijo a su compañera que debía probar ahora más que nunca quién está a cargo del equipo. La deportista no dudó en agradecer el apoyo y en recordarle que lo considera una de las fichas más importantes de la escuadra, añadiendo también que valora mucho su rol dentro del grupo.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues muchos mencionaron que les encanta la forma en la que la historia de estos dos competidores se ha desarrollado, pues pasaron de ser verdaderos rivales a tener una agradable amistad: "Este juego es una locura. A los dos los quería fuera y ahora... Como que los estoy queriendo", "Este es el colab que no te esperabas, yo sí soy fan de esta relación", son algunos de los mensajes que se destacan.

