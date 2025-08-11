Él era El Elegido del quinto ciclo en el Desafío: comentario generó desaprobación en Katiuska

Alpha, Gamma y Omega atendieron el llamado de Andrea Serna y llegaron al Box Negro para el Desafío a Muerte. Antes del enfrentamiento deportivo, la presentadora dio a conocer qué pasaría con Omega tras incumplir con el castigo en el Desafío del Siglo XXI y aprovechó para preguntar por la identidad de El Elegido del quinto ciclo.

Mira también: Mencho, participante del Desafío, cuenta cómo enfrentó la muerte de su hermano



Quién era El Elegido del Desafío

Se trató de Eleazar, capitán de Alpha. El Súper Humano se acercó a la conductora del programa para confesar que la producción le puso como tarea caerse al piso regresando del Box Blanco, tarea que logró cumplir a cabalidad, llevándose la suma de diez millones de pesos.

Sin embargo, la razón que dio para cumplir con esta encomienda no fue bien recibida por sus contrincantes, especialmente por Zambrano y Katiuska, que tenían sus sospechas de que él podría estar ocultando algo en el terreno de juego.

Mira también: En la historia del Desafío, un equipo incumplió el mismo castigo de Omega: recibió fuertes sanciones

Publicidad

“¿Pero tú cuando pisaste el Box Blanco ya lo tenías en la cabeza? O sea, capaz y como veo el juego me le mido o no”, preguntó Serna, a lo que el participante contestó: “Claro, de hecho, si no lleváramos ventaja yo no iba a tocar el piso, pero la ventaja era tanta que tocando el piso ganábamos, pero se calló la compañera y ya se desconfiguró lo que tenía planeado”, comentó.

Este mensaje causó malestar de inmediato en la líder de los rosados, quien hizo varias caras de desaprobación mientras su rival hablaba.

Publicidad

Eleazar, por su parte, continuó diciendo que el plan B era portar el Chaleco de Sentencia en caso de perder dicha prueba y posteriormente quitárselo en el Box Negro cuando cumpliese con su tarea, tal y como lo estaba realizando.

Mira también: Katiuska sugirió un cambio de capitán: un amigo que conoció fuera del Desafío se enfrenta a Potro

Gracias a esta organización, el competidor se quedó con la suma que estaba en juego y con la posibilidad de quitarse la temida prenda, salvándose de esta forma de enfrentarse a Potro, Camilo y Andrey en el Desafío a Muerte en el que un hombre dirá adiós a la competencia.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.