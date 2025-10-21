Quién fue el Elegido del Desafío y qué hizo para cumplir con la tarea: Tina le ayudó sin querer

En el capítulo 77 del Desafío Siglo XXI se vivió uno de los momentos más esperados del ciclo: la revelación del Elegido. Andrea Serna reunió a los desafiantes en el Box Negro y les preguntó si alguien se atrevía a lanzar una teoría sobre quién había sido el encargado de cumplir una misión secreta, pero nadie respondió.

Quién fue el Elegido del Desafío

Segundos después, Eleazar caminó hacia el centro de la arena y reveló que había sido El Elegido del ciclo. Su tarea consistía en hacer que su equipo perdiera la primera prueba del ciclo: el Desafío de Sentencia y Hambre.



Lo curioso del caso es que, sin saberlo, Tina lo ayudó a cumplir su misión, pues durante esa prueba tardó bastante en encestar un balón y esto terminó afectando directamente el desempeño del grupo, facilitando así que Eleazar lograra su objetivo sin levantar sospechas.

“No fue fácil, la verdad. La tarea que me pusieron era asegurarme de que Omega perdiera Sentencia y Hambre. Cuando llegamos a la pista y vi que la prueba era salir todos juntos, dije ‘¿qué hago para atrasar, para bloquear, para darle ventaja a Gamma?’ Al ver que la prueba era de fuerza, solo pude no hacer fuerza. Me metí donde Zambrano, les di ventaja para que llegaran primero. Ellos estaban primero en definición, empezaron a avanzar, luego Juan logró meter antes que Tina y perdimos la prueba”, explicó Eleazar.

Leo comentó que sí notó que su compañero “no cargó la bola de la misma forma”, y Andrea aprovechó para preguntarle a Tina, quien protagonizó un momento clave en esa competencia, si sentía “un fresquito” al saber que su derrota tuvo otra causa.



“No digo que me sienta más tranquila, porque sentí mucha frustración, pero sí me alegra haber ayudado indirectamente”, respondió la deportista.

Al regresar a la puesta con su equipo, Eleazar cerró entre risas: “No fue fácil ponerlos a aguantar hambre, pero los puse a comer mucho ese día”.

