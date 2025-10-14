En vivo
Desafío Siglo XXI

Katiuska reacciona al conocer quién es El Elegido en el ‘Desafío’: “Directo a Tu Voz Estéreo”

Luego de la llamada con Andrea Serna, los participantes se encontraron en el Box Negro y allí se reveló que Mencho era El Elegido. Por lo cual, Katiuska se impactó y no pudo evitar opinar al respecto.

