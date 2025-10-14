Katiuska reacciona al conocer quién es El Elegido en el ‘Desafío’: “Directo a Tu Voz Estéreo”

Llegó el momento que tanto estaban esperando los participantes del Desafío Siglo XXI. Andrea Serna se reunió con los dos equipos, Omega y Gamma, para conocer quién era El Elegido y la tarea que le habían puesto, ¿la cumplió?

Mira también: Valentina nota el complot que tiene Juan con Katiuska en el 'Desafío': "Qué brujería tiene"



Quién era El Elegido en el Desafío

Primera, la presentadora del reality de los colombianos preguntó si alguien sabía o tenía sospechas de quién podría ser. Ninguno levantó la mano y tras esto, le pidió a la persona responsable que diera un paso al frente y se revelara. Unos segundos después, Mencho confesó que ella era y en Omega asentaron la cabeza, porque sus especulaciones resultaron ser ciertas.



Serna le pregunta cuál era la tarea y ella responde: "Mostrar mi enfado con la celebración del equipo opuesto en alguna de las pruebas. Tratar de pararlos y con esto, lograr disociar y contártelo en el momento en el que pasáramos arriba". A raíz de esto, Andrea no dudó en reaccionar y dijo: "tú estás de premio Óscar", y ahí Katiuska afirma: "directo para Tu Voz Estéreo". Posteriormente, Mencho volvió a referirse al tema.

"En esta instancia, todo juega y no te miento, también he estado muy enfadada y triste por lo que estábamos pasando en el equipo. Se dieron las cosas así y aquí estoy", aseguró.

Por otra parte, Serna le preguntó a Rosa por qué había chocado las manos con Eleazar. A lo que ella indicó, que casi todo el Desafío lo ha convivido con Mencho y la aprendió a conocer muy bien. "Es una persona tan alegre como yo, para mí fue muy raro. La primera vez y dije, de pronto sí fue un poco fuerte, y luego dijo, no, ella es la Elegida y esa es su tarea".



Mira también: Mamá de Manuela no se guardó nada sobre Katiuska y calificó a miembros de Omega como "súbditos"



Cuánta plata se llevó Mencho al ser El Elegido

Tras esto, la presentadora del Desafío confirmó que Mencho se llevó 10 millones de pesos para su cuenta y como cumplió la tarea, se quitó el chaleco y, por lo tanto, no se tuvo que enfrentar a Grecia y Valentina en el Box Negro.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.