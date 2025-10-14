Katiuska reacciona al conocer quién es El Elegido en el ‘Desafío’: “Directo a Tu Voz Estéreo”

Publicidad
Llegó el momento que tanto estaban esperando los participantes del Desafío Siglo XXI. Andrea Serna se reunió con los dos equipos, Omega y Gamma, para conocer quién era El Elegido y la tarea que le habían puesto, ¿la cumplió?
Primera, la presentadora del reality de los colombianos preguntó si alguien sabía o tenía sospechas de quién podría ser. Ninguno levantó la mano y tras esto, le pidió a la persona responsable que diera un paso al frente y se revelara. Unos segundos después, Mencho confesó que ella era y en Omega asentaron la cabeza, porque sus especulaciones resultaron ser ciertas.
Serna le pregunta cuál era la tarea y ella responde: "Mostrar mi enfado con la celebración del equipo opuesto en alguna de las pruebas. Tratar de pararlos y con esto, lograr disociar y contártelo en el momento en el que pasáramos arriba". A raíz de esto, Andrea no dudó en reaccionar y dijo: "tú estás de premio Óscar", y ahí Katiuska afirma: "directo para Tu Voz Estéreo". Posteriormente, Mencho volvió a referirse al tema.
"En esta instancia, todo juega y no te miento, también he estado muy enfadada y triste por lo que estábamos pasando en el equipo. Se dieron las cosas así y aquí estoy", aseguró.
Por otra parte, Serna le preguntó a Rosa por qué había chocado las manos con Eleazar. A lo que ella indicó, que casi todo el Desafío lo ha convivido con Mencho y la aprendió a conocer muy bien. "Es una persona tan alegre como yo, para mí fue muy raro. La primera vez y dije, de pronto sí fue un poco fuerte, y luego dijo, no, ella es la Elegida y esa es su tarea".
Tras esto, la presentadora del Desafío confirmó que Mencho se llevó 10 millones de pesos para su cuenta y como cumplió la tarea, se quitó el chaleco y, por lo tanto, no se tuvo que enfrentar a Grecia y Valentina en el Box Negro.
