Quién era El Elegido en el ‘Desafío’; se las ingenió para hacer la tarea y ganó $10 millones

Desde hace unos días, los participantes del Desafío Siglo XXI empezaron a discutir quién podría ser El Elegido de este ciclo 12. Cuando Andrea Serna llama los concursantes, les dice que se deben preparar para ir al Box Negro, en donde las mujeres se van a enfrentar y además, se conocerán más detalles.

Quién era El Elegido en el Desafío

Previamente, Valentina y Manuela empiezan a creer que Leo podría ser El Elegido, porque lo ven extraño, pero asimismo, analizan cuál podría ser la tarea. Ahora bien, luego de salir de cada una de las casas, todos llegan a la pista.



Ahí Serna les pregunta si sospechan de alguien, pero ninguno dice nada. Tras esto, el integrante de Alpha, Leo, se revela y confiesa que es él. Esto deja a todos muy sorprendidos, porque sus compañeras afirman que ya sabían, tras lo ocurrido en el baño, con el bicho que supuestamente lo picó.

Cuando él confiesa cuál era la tarea y cómo se las ingenió para lograrlo. Por lo cual, la presentadora del programa de los colombianos, le dice que la logró cumplir y que por eso se llevó 10 millones de pesos. Él estaba muy feliz y cuando vuelve a reunirse con su equipo, lo empiezan a molestar.

Es de destacar que, antes de salir al Box Negro, empezaron todos a molestarse sobre este tema. Asimismo, le dieron ánimos a las mujeres para regresar a sus casas. Aunque ninguna se quiere, una de ellas se despedirá esta noche del Desafío Siglo XXI.

