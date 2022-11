Natalia Jiménez promete mostrar una cara de ella que sus fans no conocen en sus shows en Colombia

Éxitos como 'Creo en mí', 'El Sol no regresa', 'Me Muero', 'Algo más', entre muchos otros, han llevado a Natalia Jiménez a posicionarse como una de las artistas internacionales más queridas en Colombia. Es por esta razón que la española decidió incluir al país dentro de su gira 'Antología 20 años tour' con el que busca celebrar cada paso que ha dado en la industria musical.

En diálogo con Caracoltv.com, Jiménez habló de varios momentos clave por los que atravesó para convertirse en el ícono de la música regional mexicana y pop en América Latina, señalando que a pesar de que pasó increíbles momentos con su agrupación La Quinta Estación al rededor de los años 2000, su decisión de forjar su propio futuro como solista fue la que la llevó a ganarse la admiración de millones de personas.

"La verdad me gusta más ser solista porque tengo yo más control de mi carrera, de la música que quiero cantar, de cómo me quiero ver. Aparte, fueron muy pocos años con el grupo, como solista llevo más tiempos y pues siento que he conseguido cosas maravillosas que con mi grupo nunca hubiera conseguido", señaló en medio de la entrevista.

Aunque son muchos los fanáticos que constantemente le demuestran su apoyo en cada uno de los proyectos que emprende, Natalia Jiménez está segura de que su fan número uno es su padre, quien no solo buscó la manera de apoyarla al inicio de su vida artística, sino que continúa pendiente de ella en cada programa de televisión en el que participa (como La Voz Kids y La Voz Senior en Colombia durante el 2021), sino también en diferentes aspectos de su vida.



Natalia Jiménez y su agradecimiento con Colombia

La española se siente dichosa de regresar al país para promocionar su gira luego de haber hecho sus show en Puerto Rico, México, Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela. El evento se llevará a cabo los próximos 23 de marzo de 2023 en el Teatro Universidad de Medellín, en la capital antioqueña, y 24 de marzo de 2023 en el Movistar Arena.