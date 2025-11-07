Reacción de la familia de Katiuska a su expulsión del 'Desafío': "Todos muy tristes"

Este 7 de noviembre, la excapitana de Omega en el reality de los colombianos se pronunció acerca de su expulsión, la cual tuvo lugar en el capítulo 88 de la producción debido a lo que calificó la presentadora Andrea Serna como una traición. Según indicó la conductora, el hecho tuvo lugar luego de que se confirmaran faltas al acuerdo de confidencialidad al que se llegó al inicio del formato.

Mira también: ¿Quién traicionó a Katiuska, expulsada del 'Desafío'? Teorías en redes sobre lo que pasó



Cómo reaccionó la familia de Katiuska a su expulsión del 'Desafío'

Luego de revelar detalles acerca de cómo incumplió con las reglas, la joven fue abordada por Iván Lalinde, quien le preguntó acerca de cómo se encontraban sus seres queridos después de enterarse de esta dura noticia: "Quiero saber qué pasó a tu alrededor, ¿cómo se levanta esa casa esta mañana?", la cuestionó.



La joven admitió no solo ella se había visto afectada con esta situación, sino también sus padres, quienes la han apoyado firmemente tanto en su paso por el reality como en el resto de proyectos que ha emprendido en su vida personal y laboral.

Mira también: Juan, mejor amigo de Katiuska en el 'Desafío', se pronunció tras la expulsión de la ex- Omega



"La verdad estamos, claramente, muy tristes, sobre todo mi mamá que es la que tiene su personalidad más parecida a mí, pero tratando de ser positivos y de no tener la energía tan baja porque de verdad sí está siendo demasiado difícil y sí nos ha afectado mucho entonces pues no podemos decaer tampoco", dijo.



Quiénes son los papás de Katiuska, expulsada del 'Desafío'

A pesar de que tienen una vida alejada de las cámaras y del mundo del entretenimiento, los progenitores de la deportista concedieron una entrevista para el matutino en alguna oportunidad, demostrando de esta forma la unión que los caracteriza como familia. Los señores Luis Rafael Bula y Xiomara Mendoza calificaron en aquella oportunidad a su hija como una persona inteligente y muy estratega, y señalaron que justamente esas cualidades la llevarían muy lejos dentro de la competencia.

Publicidad

Mira también: Por qué fue expulsada Katiuska del ‘Desafío’: esta fue la razón

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.