Así quedaron conformadas las nuevas parejas del ‘Desafío’ en la Semifinal

Después del momento tenso, en donde Katiuska salió expulsada, Andrea Serna les dijo a los participantes que era momento de abrir las cajas que les habían dado en la ciudadela. Cuando les quitan el seguro, empiezan a revisar de qué se trata.

Posteriomente, cada uno abre el sobre y se dan cuenta de adentro hay un tiquete de avión y la foto de un exparticipante. Todos estaban sorprendidos por lo que estaban viendo, dado que, no podían creer que esa será su dupla de hoy en adelante.



Cómo quedaron las parejas en el Desafío

Potro y Deisy

Rosa y Gero

Rata y Valentina

Zambrano y Miryan

Leo y Isa

Tina y Julio

Yudisa y Lucho



Posterioremente, Serna les indicó a cada uno de los semifinalistas, que la tarea ahora será llamarlos para convencerlo de que participen en esta fase. Si no lograban contactarse con ellos, estaban en riesgo de no poder continuar en La Ciudad de las Cajas. Asimismo, la presentadora del Desafío Siglo XXI, les indicó que debían llegar a las 9:00 a.m. a Cartagena para seguir en esta travesía.

Tras este suceso, cada uno tomó su celular para comentarle a su dupla que iban a volver al programa de los colombianos. Cuando les revelaron la gran noticia, algunos quedaron en shock, porque tenían la oportunidad de regresar a competir y así ayudar a que su participante quede de primer lugar y llevarse la copa con el premio mayor.

Hubo un participante que sufrió, porque no le contestaba su pareja. Este fue el caso de Potro, quien tenía que llamar a Deisy, exintegrante de Omega y Alpha. Él le marcó varias veces, le dejó uno que otro mensaje, pero, no recibía señales de vida. Aunque ella se demoró, logró que hicieran videollamada para aceptar este gran reto.



No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.