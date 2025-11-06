Por qué fue expulsada Katiuska del ‘Desafío’: esta fue la razón

En medio de una llamada con Andrea Serna, revelaron que Katiuska ya no podrá estar más en el Desafío Siglo XXI. Frente a esto, sus compañeros no podían creer que ahora seguirán la competencia sin su presencia en el programa.

Por qué fue expulsada Katiuska

“Dada la gravedad, tengo y me veo la obligación de compartirla con todos ustedes. En este programa, seguimos creyendo en algo que para muchos parece haberse desvanecido. Aquí creemos en la palabra. Le damos valor a lo que se promete. En últimas, seguimos siendo defensores de los valores, de los principios. Quizás por eso, por mantenernos firmes a esos principios, es que este programa lleva 21 años al aire”, empezó diciendo Andrea Serna.

Posteriormente, dijo que una participante había roto uno de los pilares más importantes del programa, que es la confidencialidad. Tras esto, reveló que alguien allegado a Katiuska había accedido a información confidencial y la propagó a cambio de dinero. Por lo cual, tuvo que irse de inmediato del programa.

“Este juego, como la vida misma, se construye sobre la honestidad y los valores que elegimos defender. Siempre he tenido claro que la competencia termina, pero los valores se quedan, ese es el verdadero Desafío. Katiuska, me duele en el alma tener que decir esto, pero tu historia en este Desafío ha terminado”, puntualizó.

A raíz de esto, sus compañeros no dudaron en reaccionar con cara de extrañeza. Como la participante siempre se mostró como una de las más fuertes del Desafío Siglo XXI, estaba dentro de las favoritas para ganar la competencia. Desde sus casas demostraron tristeza al ver que ya no podían seguir con ellos en esta aventura.

Es de destacar que, ahora solo quedan tres mujeres en juego, Tina, Rosa y Yudisa. Ellas darán todo para ganarse esos $1.200 millones y lucharán para que su nombre aparezca en la copa más esperada por todos los actuales semifinalistas.

