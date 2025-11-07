“Tiene una lengua muy larga”: Tina se despacha contra María C y cuestiona a Julio en el Desafío

En el capítulo 89 del Desafío Siglo XXI se mostró la travesía de los semifinalistas desde Cartagena hasta Tobia. Durante el recorrido, enfrentaron varios obstáculos para encontrar transporte y hospedaje, pero finalmente lograron pasar la noche y descansar antes de continuar su camino.

En medio del viaje, Tina, quien hace dupla con Julio, lo cuestionó por haber escogido a María C en la escuadra rosada desde el inicio de la competencia. “¿Cómo va a escoger a María C? Yo no entiendo, Julio”, le dijo curiosa.Él respondió que la había elegido porque era de su tierra, a lo que Tina replicó: “No, tiene una lengua muy larga”.

Más adelante, cuando la dupla consiguió otro transporte, el conductor les hizo la misma pregunta sobre la elección de María C, lo que provocó risas entre ambos. Tina reforzó el comentario bromeando:

“¿Por qué escogió a la que baila joropo?”.Julio, entre risas, insistió en su defensa: “Ella es buena, aunque no sea deportista. Era lenta, pero efectiva”.



