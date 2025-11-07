En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / "Tiene una lengua muy larga": Tina se despacha contra María C y cuestiona a Julio en el Desafío

“Tiene una lengua muy larga”: Tina se despacha contra María C y cuestiona a Julio en el Desafío

Tina le pregunta a Julio qué lo llevó a elegir a María C para su equipo Omega y luego comenta que es buena, pero para bailar joropo. Mira aquí todo lo que dice y lo que él responde.

