En vivo
Diario de Diana
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Cultura Caracol  / Música  / Goyo estrenó canción sobre decepción amorosa con YsaC: "más de un mentiroso por ahí"

Goyo estrenó canción sobre decepción amorosa con YsaC: "más de un mentiroso por ahí"

La artista Goyo se une con Ysac para presentar una canción que ha despertado diversas reacciones por la temática que aborda: los sentimientos que surgen tras una decepción por una pareja. ¿Indirecta?

Publicidad

Publicidad

Publicidad