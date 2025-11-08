Goyo estrenó canción sobre decepción amorosa con YsaC: "más de un mentiroso por ahí"

Goyo, ícono de la música afrocolombiana y una de las voces femeninas más influyentes de su generación, presenta 'Tiempo al Tiempo', una colaboración con la artista caleña YsaC. Más que una canción, este lanzamiento representa un encuentro histórico entre dos mujeres que transforman el dolor en arte, el duelo en empoderamiento y la memoria en fuerza colectiva.

Con una fusión elegante de afrobeats y matices de reguetón, ‘Tiempo al Tiempo’ habla de sanar sin rencor, de dejar atrás lo que dolió y agradecer aquello que nos hizo más fuertes. La canción captura ese momento en el que el amor propio toma el lugar del pasado, transmitiendo un mensaje honesto y profundamente emocional. En una publicación en sus redes sociales, la artista escribió: "Más de un mentiroso por ahí que Necesita escuchar esta letra 💔🥵".

“Me llena de orgullo ver a artistas como Ysa C abriéndose camino con autenticidad, talento y propósito” compartió Goyo. “Las puertas que abrimos valen la pena cuando otras mujeresafrolatinas también pueden pasar por ellas”.

Mientras tanto, Ysa compartió: “Ser mujer, ser negra, ser artista… y poder hacerlo al lado de quien me inspiró a serlo, no tiene precio”.



‘Tiempo al Tiempo’ representa el poder de la representación cuando se construye desde la empatía y la autenticidad. Esta alianza intergeneracional entre dos artistas afrolatinas colombianas no solo amplifica sus voces, sino que también abre espacio para nuevas narrativas dentro de la música pop y urbana del país. ‘Tiempo al Tiempo’ ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Quién es Goyo

Gloria 'Goyo' Martínez es una artista afrocolombiana pionera, reconocida por fusionar el hip-hop, el funk y los ritmos tradicionales del Pacífico en una poderosa identidad musical. Conocida inicialmente como miembro fundadora de ChocQuibTown, Goyo se ha convertido en una voz emblemática de la identidad negra, el empoderamiento femenino y el orgullo colombiano en el escenario global. En su carrera como solista, continúa rompiendo barreras creativas con sonidos audaces y mensajes profundamente inspiradores.

