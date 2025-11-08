En vivo
Pura diversión
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Katiuska, expulsada del 'Desafío', dijo si mantiene su relación con quien filtró la información

Katiuska, expulsada del 'Desafío', dijo si mantiene su relación con quien filtró la información

Luego de su salida del reality de los colombianos, la Súper Humana ha asegurado que no se siente preparada para hablar abiertamente sobre lo ocurrido con la filtración de información.

Cómo se enteró Katiuska de que una persona a su círculo estaba filtrando información del 'Desafío'.
Cómo se enteró Katiuska de que una persona a su círculo estaba filtrando información del 'Desafío'.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 8 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad