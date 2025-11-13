Karmen, del 'Desafío', finalmente se pronunció luego de que acabaran con la vida de su hermano

Luego de estar unos días alejada de las plataformas digitales, la Súper Humana del 'reality' de los colombianos en 2016 apareció en su cuenta oficial de Instagram para reaccionar a la muerte de su hermano. A pesar de que no emitió un comunicado oficial, sí dejó ver que está afectada por la noticia y que se encuentra atravesando el duelo en compañía de su familia.

Mira también: Así quedaron conformadas las parejas del equipo Neos en el ‘Desafío’



Reacción de Karmen, del 'Desafío', a la muerte de su hermano

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido digital reposteró un video que había publicado el 2 de octubre de 2023, en donde le dedicaba unas sentidas palabras al joven, al parecer, debido un complejo momento que él estaba viviendo en aquella ocasión.



"Cuando estés a punto de rendirte recuerda el abrazo de tu hija y tu familia", les escribió junto a un video en el que se le veía acompañado de su hija y de otros de sus seres más cercanos.



Mira también: Hermana de Rata se pronunció luego de que Zambrano lo llamara "traicionero" en el 'Desafío'

Publicidad

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues le han deseado mucha fuerza a la deportista para mantenerse fuerte en esta etapa.

"Perder un hermano a sido la experiencia más dolorosa de mi vida. Dios te dé consuelo y más en el estado que te encuentras", "Mis más sentidas condolencias 🙌", "😢 Perder un hermano es perder media vida, lo viví 😭💔 y aún lloro a mi hermano como si fuera hoy 😭💔😭", "Un fuerte abrazo Karmen, Dios te dé la fortaleza que necesitas para esta pérdida tan grande. Hermoso David, siempre lo recordaré con su loca manera de reír y contar las cosas 🙌", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Publicidad

Mira también: Premio del 'Desafío' aumentó repentinamente: conoce la jugosa cifra

Karmen se encuentra en estado de embarazado. De hecho, el 25 de octubre publicó un video con el que reveló el generó de su bebé. Esta ha sido la principal razón por la que sus seguidores han permanecido atentos a su estado de salud y le han insistido en la importancia de gestionar correctamente sus emociones para no afectar al bebé que viene en camino.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.