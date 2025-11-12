En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI

Así quedaron conformadas las parejas del equipo Neos en el ‘Desafío’

Mafe Aristizábal llegó a la casa Neos, para confirmarles que ellos también deben estar en parejas. Posteriormente, les revela que la elección será a través de unas cajas.

