Así quedaron conformadas las parejas del equipo Neos en el ‘Desafío’

Mafe Aristizábal les indica a todos los integrantes de Neos, que los Semifinalistas tuvieron que abrir unas cajas para descubrir sus parejas. De inmediato, cada uno empezó a pasar al frente para descubrir cómo iban a quedar repartidos.

Mira también: Hermana de Rata se pronunció luego de que Zambrano lo llamara "traicionero" en el 'Desafío'



Cómo quedaron las parejas en Neos

Valkyria y Cristian

Kevyn y Sofía

Lina y Pedro

Roldán y Kathe



Después de aquella situación, los hombres y las mujeres se reunieron por parte para hablar de este tema. Kevyn les preguntó cómo se sentían, y Pedro no dudó en decir que siente que Lina se cree inferior a sus compañeros. “Voy a tratar de sacarle de la mente eso, diciéndole que es la mejor”.

Por otra parte, Cristian afirmó que sentía presión al estar con Valkyria. “Ya he tenido presión para ganar, ahora tengo que esmerarme más duro, a estar a la talla de ella”. Asimismo, la ganadora del Desafío, afirmó que le gustaba que su dupla fuera tan seguro y que solo necesita, un corazón decidido y una seguridad de hierro. “Con todo lo que pasó, si mi propósito es llevar a Cristian muy lejos, no sé por qué me siento así”.

Publicidad

En seguida, Roldán dijo que no le gustaría que por su pareja él llegara a perder. Asimismo, Kathe expresó que le preocupa lo mismo que él, porque se estaría cargando con el peso, de que uno no se puede equivocar, o el sueño de ambos podría terminar.

Mira también: Cómo quedaron los nuevos equipos de Gamma y Alpha en el ‘Desafío’

Publicidad

Posteriormente, Sofía indicó que se sentía muy contenta y que al saber que le tocó con Kevyn saltó de la emoción. Ahora, aunque tendrán que hacerlo todo en parejas, lucharán para que su equipo no decaiga y se mantengan firmes hasta lo que más puedan dentro del Desafío Siglo XXI.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.