¿Rata y Valentina, del 'Desafío', podrían quedar eliminados si no llegan a tiempo a tiempo?

La presentadora del 'reality' de los colombianos se reunió en el capítulo emitido el pasado 11 de noviembre con los Semifinalistas y sus duplas en La Ciudad de las Cajas para darles las bienvenida al tramo final del programa. En esta ocasión les solicitó a Zambrano y Yudisa escoger no solo el escudo de sus equipos, sino también sus integrantes. Esto a pesar de que Rata y Valentina no habían llegado aún a Tobia, Cundinamarca.

Mira también: Hermana de Rata se pronunció luego de que Zambrano lo llamara "traicionero" en el 'Desafío'



Y es que los Súper Humanos se encontraban alejados del punto de encuentro, por lo que tuvieron que solicitar ayuda de una colombiana para pasar la noche en su casa mientras los demás ya estaban descansando en las propiedades verde, morada y naranja.

¿Rata y Valentina podrían quedar eliminados por tardarse en llegar al 'Desafío'?

La carrera por Colombia fue tema de conversación este 12 de noviembre en 'Día a Día', por lo que Catalina Gómez, Carolina Cruz, Iván Lalinde, Carlos Calero y Carolina Soto hablaron sobre el desempeño de los participantes y recordaron las reglas y las condiciones del juego.

Mira también: Cómo quedaron los nuevos equipos de Gamma y Alpha en el ‘Desafío’



"Lo bueno es que así lleguen de últimos, lleguen mañana, esta noche, lo que sea, ellos siguen en competencia, ellos también tienen la posibilidad de estar en esta parte del 'Desafío', así que eso es lo importante, que ellos van a seguir allí", mencionó Soto en medio del en vivo.

Publicidad

Es necesario mencionar que los jóvenes sí llegaron a La Ciudad de las Cajas, pero la producción no ha mostrado aún cómo fue el encuentro con los demás participantes, las palabras que les dio Andrea Serna o cómo recibieron la noticia del cambio de equipo, por lo que los televidentes deberán estar pendientes para conocer lo que sucede este 12 de noviembre, pues de acuerdo con el avance se llevará a cabo el tercer Desafío de Capitanes y con él llegarán novedades para quienes se mantienen en el juego.

Mira también: Se confirma el ingreso de Neos al 'Desafío': mira cómo quedó conformado

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.