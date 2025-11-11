En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Se confirma el ingreso de Neos al 'Desafío': mira cómo quedó conformado

Se confirma el ingreso de Neos al 'Desafío': mira cómo quedó conformado

Después de que Andrea Serna confirmara en una llamada que Neos entra a competir con los semifinalistas y sus duplas, el equipo no podía estar más feliz al cumplir este sueño.

