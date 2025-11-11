Se confirma el ingreso de Neos al 'Desafío': mira cómo quedó conformado

Esta noche Andrea Serna, la presendora del Desafío Siglo XXI, confirmó lo que tanto estaban esperando. Por medio de una llamada, indicó que, debido a que Valentina y Rata, aún no ha llegado a Tobia, Neos ya hace parte del programa.

Neos llega al 'Desafío'

Los integrantes no podían de la emoción, porque están cumpliendo el sueño de ingresar al reality de los colombianos. Celebraron en la casa, porque luego de varios días en esta travesía lograron convetirse en un equipo de la ciudadela.



Además, esta no fue la única sorpresa que dio Serna. Precisamente, con la llegada de Neos, el premio para el ganador del Desafío se duplicará. Antes era de $1.200 millones y este año será de $2.400 millones, por lo cual, todos tienen motivos para darla toda en la pista.

Mientras los demás están recibiendo excelentes noticias, Rata y Valentina siguen luchando para poder llegar a la ciudadela. Además, como ya se está haciendo de noche, deben buscar un lugar muy pronto para quedarse y no pasarse de las 7:00 p.m.



Cómo quedó conformado Neos

Kevin , Valkiria , Pedro, Sofia, Lina, Roldan, Kathe y Cristian

