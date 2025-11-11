Actualizado: 11 de nov, 2025
Caracol TV Desafío Siglo XXI Cómo quedaron los nuevos equipos de Gamma y Alpha en el ‘Desafío’
Alpha: Yudisa y Lucho, Potro y Deisy, Rata y Valentina, Mencho y Gio
Gamma: Zambrano y Miryan, Rosa y Gero, Tina y Julio, Leo e Isa
