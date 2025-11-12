Cuándo es el Desafío de Capitanes: fecha y hora para conectarte con el capítulo

Muchas fueron las emociones que se vivieron en el capítulo del 'reality' de los colombianos emitido el pasado 11 de noviembre con el regreso de los Semifinalistas a La Ciudad de las Cajas. En esta oportunidad no solo se conoció la organización de los nuevos equipos, sino que también se confirmó que Neos se incorpora oficialmente a la competencia como el tercer grupo.

Cuándo es el Desafío de Capitanes y por dónde verlo

Caracol Televisión reveló el avance del capítulo 92 de la exitosa producción, en el que Andrea Serna convoca a los capitanes para una de las pruebas más esperadas por los televidentes.



"Esta competencia ahora es por parejas (...) Hoy tendremos Desafío de Capitanes", menciona la presentadora frente a los Súper Humanos que continúan en el juego.

Asimismo, Mafe Aristizábal visitará el equipo Neos para conocer quiénes serán las parejas que integrarán esta escuadra para las próximas pruebas que tienen lugar en cada uno de los Boxes.

Este epidosio puedes verlo en la señal en vivo o también haciendo clic aquí una vez el episodio haya terminado en pantalla.



Cuántos Desafíos de Capitanes ha habido este 2025

Desde que inició el 'Desafío del Siglo XXI' se han presentado en total dos pruebas de capitanía. La primera de ella tuvo como protagonistas a los hombres; por lo que se enfrentaron Gero de Beta, Rata de Gamma, Eleazar de Alpha y Potro de Omega. En esta ocasión, el representante de la casa naranja se quedó con la victoria y también con la suma de 10 millones de pesos, mientras que Gero tuvo que bajar la bandera de los azules.

El Desafío de capitanas, por su parte, hizo que se enfrentaran Katiuska de Omega, Yudisa de Gamma y Manuela de Alpha. La líder de los rosados se quedó con la victoria y también con 10 millones de pesos, mientras que la representante de los morados vio cómo se desintegró su equipo en frente de los demás Súper Humanos.

