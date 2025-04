Tenso momento entre Yo Me Llamo Kany García y un invitado: "eres muy brusco"

En el capítulo 56 de la décima temporada de Yo Me Llamo, la cuarta participante en mostrar su talento es la imitadora de Kany García. Con una energía fresca y llena de determinación, se presenta ante el público, pero antes de dar el gran paso al escenario, tiene una clase especial con Ángel Mar, quien le tiene una sorpresa. Durante la sesión, la docente le presenta a Yo Me Llamo Andrés Cepeda, un ex participante de otra edición y quien será su compañero de show en esta ocasión.

Ángel Mar le pide a la imitadora que interprete la famosa canción 'No te vayas todavía' de Kany García, pero con un giro: durante la interpretación, su tarea será intentar retener a Andrés Cepeda en el escenario. La idea es que ella logre cautivarlo y, a la vez, representar la conexión entre ambos de una manera convincente.

Sin embargo, algo no sale como esperaba, y surge un inconveniente durante la clase. Mientras la imitadora trata de mantener su agarre sobre su colega, él intenta liberarse y escapar. Esto provoca una reacción en ella, quien se siente algo molesta por la actitud de él.

La tensión aumenta cuando ella menciona que no tiene suficiente confianza para tomarlo con fuerza, lo que lleva a una pequeña confrontación. Según su visión, Andrés se muestra "brusco" al intentar liberarse de su agarre, lo cual la incomoda. Este momento se transforma en un desafío para ambos. La profesora, por su parte, intenta suavizar la situación, recordándole a la imitadora que no debe tomar la situación de manera personal, sino como parte del proceso de aprendizaje y crecimiento dentro del programa.

Finalmente, a pesar de las tensiones y pequeños desacuerdos, ambos se preparan para salir al escenario. Su presentación tiene como objetivo sorprender a los jueces: Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

