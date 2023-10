Yo Me Llamo Kany García se quiebra al hablar de su relación: "no quiero perderte"

La sensibilidad es un factor que tienen en común todos los artistas, sin importar el tipo o el género, dado que es lo que les permite conectar con sus canciones, sus letras y su público, es por esta razón que Yo Me Llamo Kany García no puede desconectar la canción que interpreta en el Tempo de la Imitación con lo que pasa actualmente en su vida amorosa.

Aunque intenta dejar esto de lado para concentrarse en su clase en la Escuela y entregar lo mejor de sí en la Noche de Eliminación, es imposible no dejar aflorar sus sentimientos, ya que es algo que le atrapa la mente al escuchar 'Evidencias' de J. Cougil y P. Kostenbader.

Te puede interesar: Melina Ramírez revela la playlist que reproduce cuando va a las grabaciones de Yo Me Llamo

"En este momento estoy pasando por algo, creo que cantar esta canción se me dificultaría", menciona Yo Me Llamo Kany García, quien no puede evitar mostrarse afectada ante este hecho, pero con la disposición de hacer que esto la impulse para mantenerse en el concurso musical.

Es por ello que Lamberto García la invita a escribir el nombre de esta persona en un tablero y así enfocarse en interpretarle esta canción. Frente a esto, la imitadora revela que se llama Yady.

Conoce más: Pipe Bueno revela qué canción le dedicaría a Amparo Grisales y a Melina Ramírez, ¿muy coqueto?

Publicidad

Buscando motivarla a través del amor, la locura y la pasión, el profesor de la Escuela de Yo Me Llamo le pide que cante como si la tuviese al frente, no obstante, las lágrimas son inevitables y hacen que ella finalmente se quiebre en medio de este ejercicio.

"Tengo impotencia de querer y a la vez no decirlo, pero sé que lo siento", afirma la participante, quien impulsada por Lamberto añade: "no quiero perderte Yady, te amo mucho".

Una vez en el escenario de Yo Me Llamo, su mayor reto es incorporar todas estas emociones al tema musical, pues de esto depende que se mantenga en el Templo de la Imitación. Es por ello que al terminar su interpretación Melina Ramírez no solo asegura que el 'erizometro' está al máximo, sino que le pregunta a la doble si considera que Yady lo está: "espero que lo haga, porque lo hice con todo el corazón".

Lee también: Yo Me Llamo Joan Sebastian revela cuál es el día que jamás olvidará de su paso por el programa

Publicidad

Ante la incertidumbre de los presentes por saber quién es ella, la imitadora de Kany García cuenta que: "es una personita que ha estado cuatro años acompañándome, es una chica que ha estado en las buenas y en las malas conmigo y esta canción me hizo recordar que a veces no es tan bueno que uno sea tan fuerte, sino que hay que tener ese espacio para demostrar lo que uno tiene para ese alguien".

Finalmente, los jurados de Yo Me Llamo no son indiferentes ante sus palabras de amor y no dudan en exaltar que ella también es una gran mujer, al punto de que César Escola brinda por su relación.