Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Kevyn ya se ganó otra millonada en el Desafío con la Moneda Dorada, ¿cómo?

Kevyn ya se ganó otra millonada en el Desafío con la Moneda Dorada, ¿cómo?

El capitán de Neos encontró la moneda en el Box Azul y por eso se colgó en la Máquina de Dinero, aunque no reveló la cifra exacta, pareció acumular más dinero que Gio.

