Kevyn ya se ganó otra millonada en el Desafío con la Moneda Dorada, ¿cómo?

Tras el Desafío de Sentencia y Servicios del capítulo 94, que se disputó en el Box Azul en esta nueva etapa del Desafío Siglo XXI, Kevyn se dirigió a la Máquina de Dinero con la esperanza de llevarse una gran suma.

Kevyn ganó dinero con la Moneda Dorada

En el episodio anterior, Andrea Serna recordó que la moneda escondida en el Box Amarillo no era un simple objeto: quien la encontrara primero y lograra conservarla durante toda la prueba obtendría un beneficio económico especial dentro del juego.



La presentadora también explicó que, con la llegada de Neos, el premio general del programa subió a $2.400 millones. Sin embargo, la mitad de ese valor, $1.200 millones, se reservó exclusivamente para esta dinámica de acumulación en la Máquina de Dinero.

Al finalizar su turno, Kevyn no reveló la cifra exacta que logró recolectar, pero las imágenes dejaron ver que superaría, con amplia ventaja, los $16’940.000 que había ganado Gio en la prueba pasada, pues el capitán de Neos apenas pudo guardar todos los billetes en la tula que le entregaron.

