¿Qué programas cambiarán su horario por el partido Colombia vs. Nueva Zelanda?: uno no será emitido

Un programa que lleva más de 50 años al aire en Caracol Televisión tendrá un cambio importante este sábado 15 de noviembre. ¿La razón? El partido amistoso entre la Selección Colombia vs. Nueva Zelanda, un encuentro que ha generado expectativa entre los aficionados y que obliga a reacomodar la tradicional parrilla nocturna del canal.

A qué hora es el partido Colombia vs. Nueva Zelanda

La previa del evento deportivo iniciará a las 7:00 p. m., mientras que la contienda tendrá lugar a las 7:30 p. m., por ende, un programa saldrá del aire y el otro verá sus horarios habituales modificados en más de una hora. Este ajuste se hace con el fin de que los televidentes disfruten el compromiso sin interrupciones y con toda la cobertura deportiva.



Lo cierto es que en la noche de este 15 de noviembre no emitirán Noticias Caracol y la programación pasará directamente de Se Dice de Mí al partido mencionado previamente. La próxima transmisión del informativo será el domingo 16 de noviembre al medio día, tal como está establecido en la programación regular del fin de semana.

Qué pasará con Sábados Felices por el partido Colombia vs. Nueva Zelanda

Otra de las producciones que se verá modificada es precisamente Sábados Felices, que normalmente inicia a las 8:00 p.m. y termina a las 11:00 p.m. La cura para las caras tristes será más corta en la noche del sábado, aunque seguirá ofreciendo humor, personajes y las anécdotas que acompañan a miles de familias.



A pesar de todo, los colombianos no se quedarán sin las graciosas rutinas de los humoristas y la emisión del Desatino, pues el programa solo se correrá una hora y media. Debido a esto, el horario en el que saldrá al aire será de 9:30 p. m. a las 11:00 p. m., como habitualmente termina, garantizando así que el público disfrute su habitual dosis de carcajadas.