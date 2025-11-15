Paola Jara revela lo que más ha cambiado en su cuerpo desde que está en embarazo

La reconocida cantante colombiana Paola Jara está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. Desde hace casi nueve meses su rutina cambió por completo, pues se encuentra a la espera de su primera hija, Emilia, un acontecimiento que describe como una de las bendiciones más grandes que ha recibido.

Embarazo de Paola Jara

La artista aseguró que su embarazo ha sido un proceso transformador, especialmente porque su piel cambió mucho durante este tiempo, se puso más seca y en el rostro le salió acné, de la misma forma, sus encías sangran y otras partes han cambiado; aunque afirma que, comparado con la experiencia de otras mujeres, ha tenido un embarazo “muy bueno”.



Al referirse a los bebés que perdió antes de esta gestación, Paola fue muy sincera sobre el dolor que esos episodios le dejaron, la artista expresó: “Ese tema es muy duro, muy difícil, pero yo adopté esas pérdidas como que todo lo pongo en manos de Dios y solamente él sabe el por qué y el cuándo tienen que pasar las cosas”.

También confesó que nunca soñó con ser mamá y que no era una prioridad en su vida, de hecho, asegura que esas pérdidas la llevaron a reafirmar su decisión de no tener hijos. Sin embargo, cuando estaba a punto de retomar su método de planificación llegó la inesperada noticia de su embarazo.



Paola Jara nominada a los Grammy anglo

En medio de esta etapa llena de emociones, Paola Jara recibió otra sorpresa enorme: su nominación a los Grammy Anglo en la categoría Mejor Álbum Regional Mexicano. Para ella, este logro parecía inalcanzable, como artista lo veía muy lejos, pero ahora que es una realidad se siente en shock y profundamente agradecida.

Además, celebra ser la primera mujer colombiana, intérprete de música popular, en recibir esta nominación, un motivo de orgullo que también han reconocido Arelys Henao y Francy, quienes la felicitaron por el logro.



La gala se celebrará el 1 de febrero del 2026 y aunque para ese momento Paola tendrá apenas dos meses de posparto, asegura que asistirá porque será una de las noches más importantes de su carrera.

