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‘Yo Me Llamo Paola Jara' confiesa que es abogada y le dedica la Audición a su papá - CaracolTV

Con 'Murió el amor', la imitadora conquista a los jurados gracias a los quiebres de su voz y provoca una ovación de Amparo Grisales. Además, revela que es abogada y dedica su show a su padre fallecido.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Paola Jara' confiesa que es abogada y le dedica la Audición a su papá

Con 'Murió el amor', la imitadora conquista a los jurados gracias a los quiebres de su voz y provoca una ovación de Amparo Grisales. Además, revela que es abogada y dedica su show a su padre fallecido.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 31 de jul, 2026
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‘Yo Me Llamo Paola Jara' en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Paola Jara' en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.