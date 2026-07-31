‘Yo Me Llamo Paola Jara' confiesa que es abogada y le dedica la Audición a su papá

La música popular volvió a tomar protagonismo en el capítulo 9 de 'Yo Me Llamo' con la presentación de la imitadora de Paola Jara, quien interpretó el tema 'Murió el amor' frente a Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán Díaz y Aurelio. Su actuación logró captar la atención del jurado y terminó con una decisión unánime que le permitió asegurar su permanencia en la competencia.

Desde los primeros momentos de la interpretación, la participante buscó reflejar el estilo de la cantante antioqueña, llevando al escenario una de sus canciones más reconocidas. A medida que avanzó la presentación, las reacciones de los jurados comenzaron a evidenciar el impacto que estaba generando su desempeño.



Una de las primeras en manifestar su opinión fue 'La Diva de Colombia', quien aseguró que durante la interpretación se le erizó la piel en dos oportunidades. Al momento de entregar su evaluación, expresó que la presentación le encantó y destacó que la concursante realizó una interpretación que calificó como hermosa.

Mientras tanto, Aurelio también reaccionó durante la actuación con uno de sus tradicionales aullidos, una señal que suele reflejar su aprobación frente a las presentaciones que llaman su atención dentro del programa.

Por su parte, Escola centró su análisis en los aspectos técnicos de la interpretación. El jurado destacó los quiebres en la voz de la imitadora, un elemento característico de la artista original. No obstante, también señaló que todavía existen algunos detalles por mejorar en futuras presentaciones. A pesar de esas observaciones, concluyó que la concursante sí representa a Paola Jara dentro de la competencia.





Con las valoraciones de los jurados sobre la mesa, llegó el momento de conocer el resultado definitivo. La imitadora recibió cuatro estrellas verdes, una decisión que confirmó el respaldo del panel y le permitió avanzar a la siguiente fase de Yo Me Llamo.

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El paso de la participante se convirtió en una de las presentaciones destacadas del capítulo 9, especialmente por las reacciones que generó entre los integrantes del jurado.

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