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'Luis Alfonso' en 'Yo Me Llamo' 2026 dividió opiniones en el jurado: qué dijeron

La presentación de 'Luis Alfonso' en 'Yo Me Llamo' 2026 desató un debate entre los jurados sobre qué tan cerca está de convertirse en el doble perfecto del reconocido cantante.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Luis Alfonso’ dividió al jurado de ‘Yo Me Llamo’ y prometió enamorar a Amparo

La presentación del participante desató un debate entre los jurados sobre qué tan cerca está de convertirse en el doble perfecto del reconocido cantante de música popular.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 31 de jul, 2026
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'Luis Alfonso' de 'Yo Me Llamo'
'Luis Alfonso' de 'Yo Me Llamo'
Foto: Caracol TV