‘Luis Alfonso’ dividió al jurado de ‘Yo Me Llamo’ y prometió enamorar a Amparo

Y es que mientras César Escola y Elder Dayán aseguraron que el participante logra transmitir la esencia vocal de Luis Alfonso,Amparo Grisales consideró que todavía existen diferencias importantes que le impiden alcanzar una imitación completamente convincente.

La artista aseguró que el concursante no tiene el “arrastrado” montañero y paisa que caracteriza al ‘Contentoso’,por lo que aún no logra parecerse lo suficiente al artista original y fue contundente al asegurar que, para ella, "no se llama".



Sin embargo, la balanza se inclinó a favor del imitador gracias a la opinión de los otros tres jurados. César Escola, Elder Dayán Díaz y Aurelio Cheveroni coincidieron en que el participante sí logró convencerlos con su interpretación y aseguraron que, para ellos, "sí se llama" Luis Alfonso.

El imitador le prometió a Amparo Grisales trabajar en los aspectos que ella mencionó para que, en la próxima presentación, quede enamorada de él y convencida de que puede ser el doble perfecto del cantante de música popular colombiano.

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