Teto Tello

Es un hombre convencido de que no hay nada que el dinero no pueda comprar. Su vida ha estado marcada por las carencias que siempre ha querido llenar acumulando riqueza a cualquier precio. Es un excelente amigo y su espíritu aventurero lo lleva a enfrentar lo que sea, por eso no tiene escrúpulos y siempre busca sacar partido de todo. Su familia son esos amigos con los que compartía en sus primeros años y entre ellos el más especial es Rafa. Para él las mujeres son trofeos, pero el placer y el lujo serán su perdición y la causa de los conflictos con Rafael Orozco.