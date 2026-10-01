Yo Me Llamo Pastor López’ hizo sentir que llegó diciembre al Templo de la Imitación

El escenario de 'Yo Me Llamo' se vistió de fiesta y nostalgia con la presentación del imitador de Pastor López, quien llegó al Templo de la Imitación con la intención de encender el ambiente y hacer sentir a todos que la temporada navideña ya había aterrizado en la competencia.

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Sin embargo, el ambiente festivo no logró convencer por completo a la mesa de jurados. Aunque Elder disfrutó el número y destacó el valor de traer los clásicos decembrinos a la tarima, la reacción de sus compañeros fue muy distinta. Amparo Grisales fue tajante al calificar la presentación como aburrida, postura que respaldó César Escola, quien coincidió en que la interpretación careció de la chispa y el sabor característicos del 'El Indio Pastor', dejando al participante en una cuerda floja de cara a las próximas galas.

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Cuál era el nombre real de Pastor López y de dónde era

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El reconocido cantautor tropical se llamaba José Pastor López Cruz. Nació el 15 de junio de 1944 en Barquisimeto, Venezuela, aunque desarrolló gran parte de su exitosa carrera artística y construyó un enorme legado musical en Colombia.



Cuándo murió Pastor López y de qué falleció

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Pastor López falleció el 5 de abril de 2019 a los 74 años en la ciudad de Cúcuta, Colombia, tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) que obligó a su hospitalización en cuidados intensivos días atrás.