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Yo Me Llamo Pastor López’ hizo sentir que llegó diciembre al Templo de la Imitación - CaracolTV

A Elder le gustó la presentación de música decembrina. Por su parte, a Amparo le pareció muy aburrida, igual que a César, a él tampoco le gustó la interpretación por no interactuar con Rodny.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Yo Me Llamo Pastor López’ hizo sentir que llegó diciembre al Templo de la Imitación

A Elder le gustó la presentación de música decembrina. Por su parte, a Amparo le pareció muy aburrida, igual que a César, a él tampoco le gustó la interpretación por no interactuar con Rodny.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 1 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Pastor López en el Templo de la Imitación
‘Yo Me Llamo Pastor López en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión