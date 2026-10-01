‘Yo Me Llamo Alejandro Fernández’ despertó sentimientos en Amparo Grisales y la erizó

El escenario de 'Yo Me Llamo' vivió una de sus noches más emotivas tras la brillante actuación del imitador de Alejandro Fernández, quien llegó con todo su poder vocal para interpretar el inolvidable éxito 'Loco'. Desde los primeros acordes, el participante se apoderó de la tarima, demostrando un dominio escénico y un timbre de voz tan precisos que conquistaron de inmediato a la mesa de juzgamiento.

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La más conmovida de la gala fue Amparo Grisales, quien no pudo ocultar la emoción al sentir la clásica piel de gallina que solo provocan las voces excepcionales. "La sacó del estadio", fue el veredicto unánime de los jueces, secundado por un César Escola que, en señal de máximo respeto y admiración por el derroche de talento, terminó quitándose el sombrero en pleno programa en vivo. Con esta noche dorada, el imitador se consolida como uno de los rivales más fuertes a vencer en la competencia.

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Cuál es el nombre real de Alejandro Fernández y cuántos años tiene

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El destacado cantante de música ranchera y pop latino se llama Alejandro Fernández Abarca. Nació el 24 de abril de 1971 en Guadalajara, Jalisco, México.



Quién es el papá de Alejandro Fernández

El padre de Alejandro Fernández es la leyenda de la música ranchera Vicente Fernández, conocido mundialmente como 'El Charro de Huentitán', quien falleció en diciembre de 2021 dejando un legado musical imborrable.

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