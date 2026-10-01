Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
María la Caprichosa
🔴 En vivo 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

‘Yo Me Llamo Alejandro Fernández’ despertó sentimientos en Amparo Grisales y la erizó - CaracolTV

El imitador interpretó ‘Loco’ y desde el inicio rompió el escenario tras su excelente presentación. Los tres jurados coincidieron que “la sacó del estadio”. César se quitó el sombrero.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Alejandro Fernández’ despertó sentimientos en Amparo Grisales y la erizó

El imitador interpretó ‘Loco’ y desde el inicio rompió el escenario tras su excelente presentación. Los tres jurados coincidieron que “la sacó del estadio”. César se quitó el sombrero.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 1 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
‘Yo Me Llamo Alejandro Fernández’ en el Templo de la Imitación
‘Yo Me Llamo Alejandro Fernández’ en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión