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‘Yo Me Llamo Luis Fonsi’ se presentó con la guitarra firmada por el original y eso lo ayudó - CaracolTV

Amparo se erizó en medio de la presentación. A los jurados les encantó la presentación y 'La Diva de Colombia' le dijo que cada vez se parece más al artista original. Recalcaron que ha ido mejorando.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Luis Fonsi’ se presentó con la guitarra firmada por el original y eso lo ayudó

Amparo se erizó en medio de la presentación. A los jurados les encantó la presentación y 'La Diva de Colombia' le dijo que cada vez se parece más al artista original. Recalcaron que ha ido mejorando.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 1 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Yo Me Llamo Luis Fonsi’ en el Templo de la Imitación
Yo Me Llamo Luis Fonsi’ en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión