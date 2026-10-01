‘Yo Me Llamo Luis Fonsi’ se presentó con la guitarra firmada por el original y eso lo ayudó

El escenario de 'Yo Me Llamo' se llenó de romanticismo y talento con la llegada del imitador de Luis Fonsi, quien no solo deslumbró por su calidad vocal e interpretación, sino por un valioso amuleto: se presentó en la tarima sosteniendo una guitarra autenticada y firmada por el mismísimo cantante puertorriqueño.

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El gesto y la evolución del participante conquistaron de inmediato a la mesa de jurados. La más emocionada fue Amparo Grisales, quien no dudó en confesar que se erizó en plena presentación al notar el parecido físico y vocal que ha logrado el concursante. Los jueces coincidieron en que el imitador demuestra un crecimiento notable gala tras gala, afianzando cada detalle para estar cada vez más cerca del artista original y consolidarse como uno de los grandes favoritos de la competencia.

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Cuál es el nombre real de Luis Fonsi y de dónde es

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El reconocido cantante y compositor caribeño se llama Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero. Nació el 15 de abril de 1978 en San Juan, Puerto Rico, y es una de las figuras más importantes de la música latina a nivel internacional.



Quién es la esposa de Luis Fonsi

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La esposa de Luis Fonsi es la modelo española Águeda López, con quien contrajo matrimonio en septiembre de 2014. La pareja tiene dos hijos en común, Mikaela y Rocco Rodríguez.