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A ‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ se le conmovió su corazón y lloró en su presentación - CaracolTV

Los jurados destacaron que, la presentación se sintió muy verdadera y profunda. Elder Dayán y Amparo lloraron al recordar a sus padres. La imitadora portó con orgullo el traje hecho por su familiar.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

A ‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ se le conmovió su corazón y lloró en su presentación

Los jurados destacaron que, la presentación se sintió muy verdadera y profunda. Elder Dayán y Amparo lloraron al recordar a sus padres. La imitadora portó con orgullo el traje hecho por su familiar.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 1 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ en el Templo de la Imitación
‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión