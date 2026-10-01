A ‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ se le conmovió su corazón y lloró en su presentación

La emoción se apoderó por completo del escenario de 'Yo Me Llamo' durante la más reciente gala, gracias a la conmovedora presentación de la imitadora de Aida Cuevas. La participante no solo deslumbró por su impecable potencia vocal, sino por la fibra sensible que logró tocar en cada una de las personas presentes en el Templo de la Imitación.

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Luciendo con absoluto orgullo un vistoso traje de charro confeccionado por un familiar, la concursante entregó una interpretación cargada de sentimiento que se sintió real y profunda de principio a fin. El impacto emocional fue tal que Amparo Grisales y Elder Dayán no pudieron contener las lágrimas al recordar a sus padres en medio de la actuación. Los tres jurados elogiaron la entrega de la artista, destacando que cuando la música nace desde el corazón trasciende la pantalla y se convierte en un momento inolvidable para la competencia.

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Cuál es el nombre real de Aida Cuevas y de dónde es



La reconocida reina de la música ranchera se llama Aida Gabriela Cuevas Castillo. Nació el 24 de septiembre de 1963 en la Ciudad de México y cuenta con una trayectoria artística de más de 45 años en los escenarios internacionales.

Cuántos premios Grammy ha ganado Aida Cuevas

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Aida Cuevas ha sido galardonada con un premio Grammy Anglo y un Latin Grammy, consagrándose como una de las máximas exponentes del género mariachi y la música tradicional mexicana a nivel mundial.