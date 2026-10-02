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Quién es el esposo de Marco Vergara, de 'La Red': le mintió sobre su edad

Marco Vergara, presentador de 'La Red', programa de Caracol Televisión, contó que le mintió a su esposo sobre su edad cuando recién lo conoció. Detalles sobre lo que sucedió.

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Presentador de ‘La Red’ le mintió a su esposo con edad y él se dio cuenta 6 meses después

Sucedió cuando apenas se estaban conociendo. Marco Vergara no quería perder la oportunidad de salir con Daniel Martínez y le dijo que tenía 24 años, cuando en verdad estaba en sus 19.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 2 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Marco Vergara, presentador de ‘La Red’
Marco Vergara, presentador de ‘La Red’
Foto: Caracol TV