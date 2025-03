Isabella Ladera habló sobre la polémica declaración de Cara: la acusan de evadir la responsabilidad

Un verdadera controversia se armó en redes sociales gracias a la entrevista que concedió Cara, expareja de Beéle en el podcast de Untalfredo , dado que no solo contó cómo descubrió las múltiples infidelidades del artista, sino que se refirió al romance con Isabella Ladera y cómo creó una relación sólida de amistad con Isander, así como también con Valentino Lázaro.

Ante la oleada de críticas, Ladera se tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para poner fin a las especulaciones, enviándole de esta forma un potente mensaje a sus detractores sobre la importancia de enfocarse en el proceso de cada uno y no en la vida de las demás personas que pueden estar atravesando por una mala racha.

"Es un buen momento para recordarte que no todo el mundo tiene la dicha de poder hacer lo que quiera con sus días, que algunos les toca simplemente estar en una cama o en un hospital porque no tienen de otra, entonces como dice Ricardo Arjona: 'no le quite años a su vida, póngale vida a esos años'", expresó mientras estaba en el interior de su carro.

El mejor amigo de Cara no se quedó callado

El clip fue recogido por un portal de noticias, de manera que varios usuarios de Internet opinaron acerca de toda la información que salió a la luz. Uno de ellos, de hecho, fue Valentino Lázaro, que no dudó en irse en contra de la creadora de contenido digital, acusándola de no querer hacerse cargo de los hechos que había cometido en el pasado y tratar de desentenderse del inconveniente.

"¿Por qué siempre evade su responsabilidad hablando de cosas más graves que pasan en el mundo y termina siendo la hija de Dios?", escribió el influencer a forma de chiste.

Esta no es la primera vez que Lázaro habla al respecto, pues desde que se volvió más estrecho a la madre de los hijo de Beéle la ha defendido de los comentarios negativos y hasta ha cuestionado los lanzamientos musicales del colombiano, preguntándose así si es posible "separar la obra del artista".