El amor le sonríe de nuevo a expareja de Beéle: Famoso cantante le dio serenata

El proceso de divorcio entre el cantante Beéle y Camila Rodríguez, conocida también como Cara, sigue siendo tema de conversación en el mundo del entretenimiento, especialmente tras el escándalo de infidelidad del cantante con la modelo venezolana Isabella Ladera.

En medio de la controversia, incluso se presentó una demanda en la que el barranquillero declaró haber sido víctima de violencia física, psicológica y económica por parte de su exesposa. Sin embargo, lo más reciente es que Rodríguez anunció que ha encontrado nuevamente el amor y está lista para dar el siguiente paso.

A través de un video publicado en su perfil de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, Camila Rodríguez reveló detalles sobre su nuevo novio y cómo él le pidió que fueran pareja. La publicación, por supuesto, ha causado gran revuelo y todo tipo de reacciones.

En el video, Cara mostró que su pareja es Jake Castro, un reconocido productor musical que ha trabajado con Karol G y la ha acompañado en cada una de sus giras mundiales. Por esa conexión, el lugar ideal para la propuesta fue uno de los restaurantes de ‘La Bichota’ en Medellín.

Durante la cena romántica, el artista de vallenato Rafa Pérez les dedicó una serenata, y en una de las paredes del lugar se proyectó la pregunta: “Camila, ¿te interesaría ser mi novia?”. Al ver esto, la influenciadora no pudo ocultar su sorpresa y aceptó emocionada.

El texto que acompañó el emotivo video decía: “Sí, me interesa ser tu novia, Juan David. Haces felices nuestras vidas”. En la sección de comentarios, la publicación se llenó de mensajes de felicitaciones, aunque también hubo menciones a Isabella Ladera y Beéle.

El rifirrafe entre la expareja y la actual novia de Beéle continúa en las plataformas digitales. Luego de que Isabella Ladera rechazara la publicación que hizo en la que aparecía maquillando a su hija de aproximadamente seis años, Cara se pronunció acerca de lo sucedido. El hecho tuvo lugar en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde invitó a sus seguidores a participar de una dinámica de 'Preguntas y respuestas'.

Como era de esperarse, los admiradores la cuestionaron sobre este hecho, de manera que ella pudo poner punto final a las especulaciones y señalar que no tenía malas intenciones al respecto: "Lo entiendo, pero no lo comparto (...) No la estoy exponiendo, todo fue con consentimiento de su papá, ahí estaba con él, con su familia, estábamos todos. Yo soy su amiga, ustedes vieron la niña cómo estaba conmigo, no lo hice con ninguna mala intención".

