Rifirrafe entre Cara e Isabella: Novia de Béele molesta con la ex del artista por grabar a su hija

Desde que se dieron a conocer los rumores de la posible infidelidad por parte de Beéle a Cara con la influenciadora Isabella Ladera, los usuarios de Internet han estado atentos a cada uno de los movimientos de las tres personas en discordia. Recientemente, la expareja del intérprete de 'Calor', 'Loco' y 'Morena' llamó la atención gracias a un video bastante llamativo que publicó en su cuenta oficial de TikTok.

En el clip, Cara aparece en un restaurante acompañada de la hija de Isabella Ladera, actual novia de Brandon (nombre de pila del cantante) y señalada presuntamente de haber sido amante del artista. Se trata de una pequeña de alrededor de seis años que se muestra muy emocionada de compartir tiempo junto a la joven; sin embargo, lo que en realidad causó furor fue el hecho de que Cara aprovechó para aplicarle delineador a la menor sin previa autorización de su madre.

Es necesario mencionar que el encuentro tuvo lugar gracias a que Cara es amiga de Isander Pérez, el padre de la niña, quien al parecer habría autorizado publicar el contenido en las plataformas digitales. La grabación eventualmente llegó a manos de Ladera, quien se tomó las historias de su perfil de Instagram para rechazar esta situación.

"Ustedes y yo sentimos la intención con la que lo hicieron, solo que yo no me quiero contaminar. Me cansé de ahogarme en un vaso de agua, pero lastima un poco ver cómo el padre de mi hija permite que mi bebé esté cerca de gente que han hecho público lo que siente y piensa de mí", escribió.

Asimismo, explicó que aunque Mía sí tiene relación con Brandon debido al romance que ella inició hace algunas semanas, agregó que él nunca se ha mostrado en redes "alardeando" de ello para generar polémica.

Su respuesta ha generado todo tipo de reacciones en Internet, pues las opiniones están divididas. Mientras unos afirman que no hubo segundas intenciones con la publicación del clip, otros apoyan a Ladera. Cara, por su parte, borró el post de su feed de TikTok.

