Actriz de 'Emily In Paris' fue hospitalizada tras sufrir un shock séptico

'Emily In Paris' es una exitosa producción de Netflix que cuenta la historia de una joven estadounidense que se radica en París, Francia tras encontrar su trabajo soñado y destacar gracias a su personalidad, y desempeño. La acogida de la serie ha sido tan grande, que se ha confirmado que su cuarta temporada iniciará grabaciones en 2024, sin embargo, una de sus actrices pasa un complejo momento.

Se trata de Ashley Park, una actriz y cantante estadounidense, reconocida por su papel de Mindy Chen y cuyo personaje como mejor amiga de la protagonista, interpretada por Lily Collins , la hizo merecedora de una nominación a los Critics Choice Awards.

Mediante su cuenta de Instagram y ante sus más de dos millones de seguidores, la también bailarina realizó una publicación explicando que durante diciembre y Año Nuevo sufrió problemas de salud de los que todavía se está recuperando.

"Mientras estoy aquí procesando y recuperándome de las primeras semanas de 2024, la única palabra que puedo pensar: agradecimiento. Lo que comenzó como una amigdalitis se convirtió en un shock séptico crítico, que infectó y afectó varios de mis órganos. Estoy agradecida de que mi salud haya mejorado a pesar de lo que nos dijeron inicialmente".

Continuó diciendo: "Agradecida, sobre todo con Paul Forman por estar incondicionalmente a mi lado. Calmaste mis miedos y me acompañaste en ambulancias, tres hospitales extranjeros, una semana en la UCI, aterradoras salas de emergencia, innumerables escáneres y pruebas, inyecciones, dolor insoportable y tanta confusión. Te amo, Paul. Más de lo que puedo expresar".

En su texto expresó su gratitud con los profesionales de la salud que la han atendido en todo este tiempo y también ofreció disculpas con sus fanáticos por estar ausente durante varios meses.

En los comentarios, varias celebridades como Lilly Collins, Selena Gómez , Paris Hilton y Eiza Gonzáez le desearon una pronta recuperación.

"Apenas puedo mirar esto sin llorar. Te amo, y estaré eternamente agradecida de que estés al otro lado de esto"No puedo esperar para abrazarte ❤️", "Mi corazón 😢 Estoy tan agradecida de que estés bien, pero rezo por más sanación", ¡Te mando todo mi amor, ángel! Eres toda una guerrera" y "🥺 Siéntete mejor 🙏 🩷".