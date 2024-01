Margot Robbie reveló que piensa retirarse de la actuación: "no sé cuánto más podré aguantar"

Después de protagonizar una de las películas más taquilleras y exitosas de 2023, Margot Robbie concedió una entrevista al medio Deadline, donde confesó que tiene planes de retirarse de los sets de grabación por un tiempo indefinido para dedicarse a ejercer otros cargos dentro de la industria del cine y la televisión que también la apasionan.

“Creo que probablemente todo el mundo esté harto de verme por ahora. Debería desaparecer de las pantallas por un tiempo"; bromeó inicialmente y luego agregó: "Sinceramente, si hiciera otra película demasiado pronto, la gente diría: ‘¿Ella otra vez? Acabamos de pasar un verano entero con su rostro. Ya lo superamos’”.

La actriz australiana aseguró que el rodaje de la cinta 'Barbie' finalizó en octubre de 2022, por lo que ya llega un año sin grabar o protagonizar otro proyecto: "Es mi mayor racha sin actuar desde la época del coronavirus".

En su conversación con el medio estadounidense dijo que además de ser productora de cine, últimamente algo en su interior, le ha dicho que es hora de tomar nuevos rumbos: "He sentido que quería dirigir durante los últimos siete años. Pero siempre lo he visto como un privilegio, no como un derecho”.

Robbie, quien a sus 33 años es una de las caras más reconocidas de Hollywood y que ha estado en grandes producciones, explicó que es justamente esta experiencia con otros directores lo que le ha permitido descubrir aspectos fascinantes de cada uno que podrá aplicar después.

"Es curioso cuántos directores me preguntan sobre la gente con la que he trabajado. Dicen: "Oh, ¿Scorsese enciende previamente y luego ensaya?" O "¿Damien Chazelle planifica la música antes de la escena?"

Muchos de ellos nunca llegan a ver cómo trabajan los demás. Puedo ver exactamente cómo hace Greta los ensayos y cómo Marty bloquea o no. Es un gran regalo aprender de primera mano de todos estos directores”, reflexionó.

Antes de finalizar su entrevista, Margot Robbie, quien ha sido abierta en repetidas ocasiones sobre los trabajos que tuvo desde corta edad para responder económicamente por su familia, dijo que a pesar de que no tiene prisa, sí quiere cumplir con este propósito de sentarse en la silla de directora lo más pronto posible.

"No tengo ninguna prisa, porque siento que nunca habrá suficiente tiempo para aprender todas las cosas que quiero antes de dar el paso, pero definitivamente tengo esa picazón, y se está volviendo demasiado fuerte. No sé cuánto tiempo más podré aguantar", finalizó.