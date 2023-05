Karol G hará parte de la banda sonora de la película ‘Barbie’ junto con Dua Lipa y más

Karol G continúa imparable y no se cansa de sorprender a sus fanáticos con anuncios que la llenan de orgullo y reconfirman lo exitosa que es y el gran reconocimiento que ha adquirido como artista del género urbano a nivel internacional. La paisa vuelve a ser noticia, pues se dio a conocer que hará parte del álbum oficial de la tan esperada cinta ‘ Barbie ’.

Por medio de una publicación en Instagram por parte de la cuenta oficial del filme (dirigido por Greta Gerwig) y de la revista Rolling Stone, se reveló el line up de ‘Barbie the album’.

En la imagen se puede ver a Margot Robbie , protagonista, leyendo un periódico rosado que tiene como noticia principal el anuncio de la banda sonora de la película, cuyo productor musical es Mark Ronson.

Dua Lipa , Nicki Minaj , Karol G, Ice Spice, Charli XCX , Khalid, Ava Max, PinkPantheress, Dominic Fike, FIFTY FIFTY, Kali, The Kid LAROI, HAIM, Lizzo, Tame Impala y Khalid yson los artistas que ambientarán la película con sus canciones y confirman que será un trabajo muy variado con diversos géneros musicales.

'La Bichota' causó sensación en redes sociales por su más reciente portada con la revista ELLE USA , pues destacó la nula edición en las fotos y abrió su corazón sobre los momentos más duros de su carrera.

Aunque miles de usuarios se mostraron muy alegres de ver esta gran cantidad de talentos juntos, muchos otros se cuestionaron por qué no aparece Taylor Swift en esta lista, pues la estadounidense suele ser comparada con una barbie, gracias a su apariencia.

La historia de la muñeca más famosa del mundo se estrenará el 21 de julio y la canción oficial, ‘Dance The Night’, interpretada por la estrella del pop, Dua Lipa saldrá al mercado el viernes 26 de mayo.

Dicho anunció también tomó por sorpresa a los amantes del cine y de la música; pues la anglo-albanesa se encargó de recrear una de las escenas más icónicas y comentadas del tráiler oficial: Se retira sus zapatos y envía un beso a la cámara, pero su fisionomía al ponerse de pie no se modifica.

Por otra parte, se dio a conocer que Margot Robbie, quien le dará vida a Barbie acompañada de Ryan Gosling, había pensado en incluir a Gal Gadot en la cinta, y que durante el proceso de apropiación de personaje, se cuestionó elementos como la sensualidad y la sexualidad de la misma muñeca.

“Estoy como, 'Está bien, ella es una muñeca. Ella es una muñeca de plástico. Ella no tiene órganos. Si no tiene órganos, no tiene órganos reproductivos. Si ella no tiene órganos reproductivos, ¿sentiría deseo sexual? No, no creo que pueda", expresó la actriz de 38 años.