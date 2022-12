Charli XCX no es de esas chica modositas que no se atreven a lucir sus cualidades naturales. Más bien todo lo contrario, así que su intención cuando se enteró de que tenía la oportunidad de posar en un photocall no fue otra que enseñar lo máximo posible, y no se complicó mucho eligiendo vestido. Le daba igual modelo y estampado siempre y cuando su escote fuera generoso, así que se decantó por este diseño que nos recuerda a las cortinas de la familia Adams.