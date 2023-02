Taylor Swift baila al ritmo de Bad Bunny en los Grammy y explota las redes

Los premios Grammy reúnen a los mejores artistas musicales, a quienes se les reconoce por su trabajo en la industria y se destacan las mejores creaciones. Es por ello que son los galardones más importantes para los cantantes, compositores y productores, motivo por el que todas las miradas se enfocan en sus asistentes, nominados y ganadores, tal y como lo es Taylor Swift.

Esta cantante es de las estrellas que más esperaban los fanáticos, pues es realmente un ícono y se espera que se lleve más de una de las aclamadas estatuillas, principalmente porque a finales de 2022 lanzó su más reciente álbum 'Midnights'. Cabe destacar que fue ganadora de la categoría a mejor video musical con 'All too well: the short film'.

"No puedo poner en palabras lo que esto significa para mí. Que la Academia de la Grabación de Estados Unidos me reconozca como directora y al hacerlo destaquen mi trabajo para tratar de recuperar mi música. Estoy impresionada, gracias a todos los fanáticos que desearon que esto sucediera", escribió la cantante en un tweets tras hacerse dicho anuncio.

Su paso por la alfombra roja cautivó tanto a asistentes como a sus fanáticos en las redes sociales, quienes destacaron su porte y su belleza al lucir un hermoso vestido de dos piezas color azul zafiro y con predominantes cristales. A sí mismo, sus aretes plateados también fueron protagonistas, pues al tener el cabello recogido estos se llevaron toda la atención.

Para nadie es un secreto que Taylor Swift siempre se impone en los eventos a los cuales se presenta, pues sus atuendos no solamente son adecuados para cada una de las premiaciones y demás, sino que luce un estilo muy propio y acorde con ese estilo que ella misma ha dejado.

La artista de talla mundial está en medio de uno de los días más importantes para ella, pues este tipo de reconocimientos tienen un gran impacto tanto en su música como en su lucha, por lo que se le ha visto bastante eufórica y disfrutando del momento.

Sin embargo, uno de los momentos que más llama la atención de esta edición número 65 de los Grammy es el momento en el que Taylor Swift se deja llevar por el ritmo y baila 'Después de la playa' mientras que Bad Bunny está interpretando esta canción en el escenario.

A la cantante se le ve bastante emocionada con sus pasos fusionados entre el merengue y el reguetón, algo que causó sensación en las redes sociales y que sin duda se volvió en tendencia. Al mismo tiempo, muchos destacaron el impacto que ha tenido 'El conejo malo' dentro de la industria, pues no solo abre la ceremonia, sino que contagia a todo un mercado de habla inglesa.

