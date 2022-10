Taylor Swift regresa al pop y lanza su décimo álbum de estudio: 'Midnights'

La exitosa cantante estadounidense presentó al mundo su último trabajo discográfico que representa su regreso a la música con 13 temas cargados de sentimentalismo y adelantos de lo que serán los vídeos que acompañaran a algunas de las canciones.

Sueños, fantasías y alguna pesadilla asaltan 'Midnights', el décimo disco de estudio de Taylor Swift , de vuelta a la senda del pop electrónico y que se publicó en medio de un gran secretismo, sin más anticipos que la fecha de lanzamiento y algunas de sus fuentes de inspiración.

Te puede interesar: La cantante Taylor Swift recibe un doctorado honoris causa en Nueva York

Publicidad

La intérprete de 'Style' figura como autora principal de cada canción y una de las más esperadas por sus fanáticos es una colaboración con Lana del Rey ('Snow on the Beach') que ya había sido especulada por sus seguidores al haberse convertido ambas artistas en asiduas del mismo productor, Jack Antonoff, con el que repite aquí en un trabajo lleno de pequeños detalles.

El secretismo en este lanzamiento, que por otro lado muestra la total confianza en su 'fanbase', constituye una anomalía en el mercado actual, pues hoy se busca exprimir las ansias de material nuevo de los fanáticos con muchos "singles" antes de la salida del disco para maximizar el número de reproducciones de todos ellos en plataformas digitales.

Frente al componente orgánico y "folkie" de sus dos entregas previas, aquí abundan la producción de sintetizadores y el tratamiento digital de voces, pero sin desprenderse de un halo onírico y cierto aire de irrealidad.

Mira también: Taylor Swift se impone con el premio a mejor video del año en los MTV Video Music Awards

Publicidad

Este álbum ofrece también composiciones más ligeras y similares a otra faceta suya conocida que abordó en '1989', como es el caso de la apertura con 'Lavender Haze' o 'Anti-Hero', sencillo oficial con video.

Como curiosidades, cabe destacar que entre los coautores de los temas, además de Lana del Rey y Jack Antonoff, cuyo nombre figura en la mayoría, también aparecen la actriz Zöe Kravitz (en 'Karma' y 'Lavender Haze'), así como la pareja de Swift desde hace 6 años, Joe Alwyn ('Sweet Nothing'), con el que en el pasado ya escribió cortes como 'Exile'.

Publicidad

También hay que reseñar la labor de síntesis de la compositora del éxito de más de 10 minutos que fue 'All Too Well', pues 'Midnights' y sus 13 temas duran en total 45 minutos, lo que lo convierte en uno de sus discos más breves.

Muchos esperan que la cantautora de 32 años anuncie una gran gira internacional para 2023, que supondría su vuelta a los escenarios después de 5 años. EFE